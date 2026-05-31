Due giovani sono stati coinvolti in un incendio al parco di Limena, come mostrano le immagini di sorveglianza. Le telecamere hanno ripreso i momenti in cui i due si trovavano sul posto poco prima che scoppiasse il rogo. La lanugine dei pioppi si è incendiata rapidamente, alimentando le fiamme. La Polizia sta analizzando i filmati per approfondire le responsabilità e le modalità dell’incendio.

? Domande chiave Come hanno fatto le telecamere a identificare i due responsabili?. Perché la lanugine dei pioppi ha alimentato così velocemente le fiamme?. Quali saranno le conseguenze legali e finanziarie per le famiglie coinvolte?. Come influirà questo episodio sulla sicurezza del Parco Coccinella?.? In Breve Incendio causato da sfida social con lanugine di pioppo il 31 maggio 2026.. Carabinieri convocano due giovani e genitori per responsabilità legali e danni patrimoniali.. Sindaco Stefano Tonazzo segnala rischio per alberi decennali e strutture del Parco Coccinella.. Identificati due soggetti tramite telecamere di sorveglianza dopo l'evento delle 15:35. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Limena, scia di fuoco al parco: video mostra due giovani coinvolti

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