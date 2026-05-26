Dopo mesi di indagini, sono stati individuati due giovani coinvolti nell’incendio che ha danneggiato gravemente la Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano nella notte del 4 ottobre 2025. Le forze dell’ordine hanno acquisito nuovi elementi, tra cui alcuni video che mostrano i momenti precedenti e successivi al rogo. Le autorità stanno ora verificando il ruolo dei due sospettati e raccogliendo ulteriori prove per chiarire le modalità dell’incendio.

MONTEPULCIANO – Arriva una svolta nelle indagini sull’ incendio alla Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano, il rogo che nella notte del 4 ottobre 2025 aveva provocato ingenti danni all’edificio e suscitato forte attenzione nella comunità locale. Secondo quanto emerso dall’attività investigativa coordinata dalla Procura di Siena, due giovani italiani, rispettivamente di 23 e 19 anni, sono ritenuti coinvolti nella vicenda. L’incendio aveva colpito l’immobile che ospitava i locali della sezione del Partito Democratico, dell’ Auser e di un bar, provocando gravi danni strutturali e la distruzione di materiale custodito all’interno dello stabile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rogo alla Casa del Popolo, la svolta dopo mesi: spuntano video e due giovani coinvolti

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