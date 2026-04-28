Il 16 gennaio a Parma, due minorenni di 15 e 16 anni hanno rapinato tre giovani. I Carabinieri dell'Oltretorrente hanno identificato i sospettati e li hanno denunciati alla Procura per i Minorenni di Bologna. La vicenda ha causato paura tra i giovani coinvolti. La polizia sta proseguendo le indagini per fare luce sull’accaduto.

? Cosa sapere Due minorenni di 15 e 16 anni rapinano tre giovani a Parma il 16 gennaio.. I Carabinieri dell'Oltretorrente denunciano i sospettati alla Procura per i Minorenni di Bologna.. I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla Procura per i Minorenni di Bologna un 15enne e un 16enne residenti fuori provincia, accusati di aver messo nel mirino tre giovani in una serie di rapine avvenute a Parma lo scorso 16 gennaio. La vicenda si è snodata lungo le strade della città in un arco temporale ristretto, rivelando un modo di agire coordinato e privo di esitazioni da parte dei due adolescenti. Tutto è iniziato intorno alle 13:35 in via Rodolfi, dove un ragazzo minorenne si trovava nei pressi di un fast food.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, scia di rapine: due minorenni terrorizzano tre giovani

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