Domani nella sala consiliare si terrà un incontro tra l’amministrazione comunale e il Consiglio dei Ragazzi. L’obiettivo è discutere di progetti e iniziative rivolte ai giovani e alle future generazioni nel territorio. La riunione rappresenta un momento di confronto tra le autorità locali e i rappresentanti dei più giovani, per pianificare attività e coinvolgimento civico. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Avvicinare le Istituzioni ai cittadini di domani, azzerare le distanze e costruire un modello di comunità attento e rispondente alle reali esigenze dei più giovani. È questo il cuore dell’iniziativa istituzionale dal titolo “Il Comune di Limatola incontra il futuro”, in programma per lunedì 1 giugno, alle ore 10:00, presso la Sala consiliare. L’evento vedrà il sindaco Domenico Parisi e l’Amministrazione comunale accogliere il sindaco junior e i componenti del Consiglio comunale dei Ragazzi della scuola “Leonardo da Vinci”, nell’ambito del percorso educativo e del progetto nazionale “Coloriamo il nostro futuro”. Un momento di alto valore civico, fortemente voluto dal sindaco Domenico Parisi, che ha voluto sottolineare il significato profondo di questo appuntamento. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Limatola, il Comune incontra il futuro con il Consiglio dei Ragazzi

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