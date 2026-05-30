Limatola l’amministrazione incontra il Sindaco junior e il Consiglio comunale dei ragazzi

Notizia in breve

Il sindaco dei ragazzi e il Consiglio comunale sono stati ricevuti dall’amministrazione comunale di Limatola. L’incontro ha coinvolto il sindaco junior e i giovani rappresentanti del consiglio, con l’obiettivo di favorire un rapporto diretto tra istituzioni e giovani cittadini. La riunione si è concentrata su temi legati alle esigenze dei giovani e sulla possibilità di coinvolgerli nelle attività del Comune. L’iniziativa mira a creare un legame più stretto tra amministrazione e giovani, promuovendo una partecipazione attiva.