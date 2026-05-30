Limatola l’amministrazione incontra il Sindaco junior e il Consiglio comunale dei ragazzi
Il sindaco dei ragazzi e il Consiglio comunale sono stati ricevuti dall’amministrazione comunale di Limatola. L’incontro ha coinvolto il sindaco junior e i giovani rappresentanti del consiglio, con l’obiettivo di favorire un rapporto diretto tra istituzioni e giovani cittadini. La riunione si è concentrata su temi legati alle esigenze dei giovani e sulla possibilità di coinvolgerli nelle attività del Comune. L’iniziativa mira a creare un legame più stretto tra amministrazione e giovani, promuovendo una partecipazione attiva.
Tempo di lettura: 2 minuti Avvicinare le Istituzioni ai cittadini di domani, azzerare le distanze, costruire un modello di comunita? attento e rispondente alle reali esigenze dei piu? giovani. E? questo il cuore dell’iniziativa istituzionale dal titolo “Il Comune di Limatola incontra il futuro”, in programma per Luned?? 1 Giugno, alle ore 10:00, presso la Sala consiliare. L’evento vedra? il Sindaco Domenico Parisi e l’Amministrazione comunale accogliere il Sindaco Junior e i componenti del Consiglio comunale dei Ragazzi della scuola “Leonardo da Vinci”, nell’ambito del percorso educativo e del progetto nazionale “Coloriamo il nostro futuro”. Un momento di alto valore civico, fortemente voluto dal Sindaco Domenico Parisi, che ha voluto sottolineare il significato profondo di questo appuntamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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