Le scuole partecipano a un concorso promosso dalla LILT di Campobasso, con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi del fumo e sull’importanza di ridurre i rifiuti. Gli studenti sono invitati a proporre iniziative che uniscano educazione ambientale e prevenzione sanitaria. Le scuole vincitrici riceveranno premi, ma i dettagli non sono stati ancora comunicati. La gara si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

? Domande chiave Come possono i ragazzi trasformare la pulizia dei rifiuti in prevenzione?. Quali premi riceveranno le scuole vincitrici del concorso?. Perché la raccolta dei mozziconi è parte integrante della salute?. Come verranno premiati i migliori contenuti video e fotografici degli studenti?.? In Breve Milena Franchella coordina l'iniziativa legata al Piano Regionale della Prevenzione del Molise.. Scadenze per l'invio di foto e video fissate entro il 15 giugno 2026.. Premi per materiali didattici da 200 euro per il primo e 100 per il secondo.. Studenti coinvolti in raccolta mozziconi e produzione contenuti per la rete Scuole che Promuovono Salute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LILT Campobasso: concorso nelle scuole contro il fumo e i rifiuti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lilt e scuola Don Minzoni insieme contro il fumo: sesta edizione a PiacenzaSabato 23 maggio si è svolta la sesta edizione della giornata di sensibilizzazione contro il fumo, organizzata dalla scuola primaria Don Minzoni e...

Provincia e Lilt insieme per promuovere la prevenzione nelle scuoleLa provincia di Caserta ha incontrato la presidente della Lilt locale in un incontro ufficiale presso gli uffici dell’Ente.

Temi più discussi: LILT CB SUI TUMORI CUTANEI: LA PREVENZIONE È L’ARMA VINCENTE; Controlli gratuiti Lilt a Termoli: visite dermatologiche trovano casi sospetti; Tumori cutanei, 52 visite gratuite con la campagna LILT per la prevenzione; Termoli protagonista all’assemblea dei Borghi più belli d’Italia.

Lilt, premiati in Fondazione i vincitori del concorso Scuole libere dal fumoRIETI - Nella sala conferenze della Fondazione Varrone in via Crispolti, si è svolta la premiazione dei vincitori del concorso grafico intitolato Scuole libere dal fumo, giunto alla quinta edizione. ilmessaggero.it

Lotta al fumo: Lilt lancia un concorso per giovani registiLa sessione milanese della Lilt lancia un concorso dedicato ai giovani per la realizzazione di un video su come si può contrastare l’abitudine al fumo. L’iniziativa è stata annunciata nel corso di una ... quotidianosanita.it