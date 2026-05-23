Lilt e scuola Don Minzoni insieme contro il fumo | sesta edizione a Piacenza

Notizia in breve

Sabato 23 maggio si è svolta la sesta edizione della giornata di sensibilizzazione contro il fumo, organizzata dalla scuola primaria Don Minzoni e dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori. Durante l'evento, diverse classi della scuola hanno partecipato a attività di informazione e prevenzione rivolte agli studenti. La giornata ha previsto momenti di confronto e sensibilizzazione sul tema del tabagismo e dei rischi associati.