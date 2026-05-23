Lilt e scuola Don Minzoni insieme contro il fumo | sesta edizione a Piacenza
Sabato 23 maggio si è svolta la sesta edizione della giornata di sensibilizzazione contro il fumo, organizzata dalla scuola primaria Don Minzoni e dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori. Durante l'evento, diverse classi della scuola hanno partecipato a attività di informazione e prevenzione rivolte agli studenti. La giornata ha previsto momenti di confronto e sensibilizzazione sul tema del tabagismo e dei rischi associati.
La scuola primaria Don Minzoni di Piacenza e la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) hanno celebrato sabato 23 maggio la sesta edizione della giornata di sensibilizzazione contro il fumo, coinvolgendo più classi dell'istituto in una mattinata all'insegna della prevenzione e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie e thread social correlati
Moda e glamour in piazza Don Minzoni per la seconda edizione della Golden WalkSabato 16 maggio, a partire dalle 18,30, piazza Don Minzoni a Bellaria Igea Marina sarà il palcoscenico della seconda edizione della Golden Walk.
Leggi anche: Riccardo Muti dedica a Don Giovanni Minzoni la seconda edizione di "Cantare amantis est"