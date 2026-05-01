Provincia e Lilt insieme per promuovere la prevenzione nelle scuole

La provincia di Caserta ha incontrato la presidente della Lilt locale in un incontro ufficiale presso gli uffici dell’Ente. La visita si è concentrata sulla promozione di iniziative di prevenzione del tumore nelle scuole della regione. La delegazione di Lilt ha illustrato i programmi educativi e di sensibilizzazione rivolti ai giovani, in collaborazione con le istituzioni scolastiche. La riunione ha visto la partecipazione del presidente dell’ente provinciale.

Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha ricevuto presso gli uffici dell’Ente la presidente della Lilt Caserta (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), Angela Maffeo. Nel corso del cordiale incontro, svoltosi in un clima di grande disponibilità e collaborazione, sono.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate MIM e Italian Football Cup: al via il protocollo d’intesa per promuovere lo sport nelle scuole secondarie, rafforzare l’inclusione e contrastare la dispersione scolasticaL'11 febbraio scorso il Ministero dell'istruzione e del merito ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Associazione dilettantistica Italian... Ameir, prevenzione sanitaria nelle scuole irpinePrevenzione sanitaria, informazione scientifica, diagnosi precoce, indagini epidemiologiche, incontri e visite diagnostiche: l’Ameir caratterizza da... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LILT for Life: a Frosinone un evento per condividere forza, speranza e comunità; Provincia; Lilt Prevenzione; Archivi; Centro Ilma, mano tesa dalla Regione: dopo agibilità della struttura via libera all’accreditamento; Visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno: due giornate a Gallarate con la Lilt. Prevenzione e giovani, la Provincia di Caserta stringe un’alleanza con la LILTIl presidente Colombiano e la presidente Maffeo gettano le basi per un progetto educativo negli istituti superiori del territorio. casertaweb.com Asl Roma 3 e Lilt Roma insieme per la lotta ai tumoriAperto uno sportello al Grassi di Ostia e implementati altri servizi: dal percorso multidisciplinare per le patologie del cavo orale e del tratto cervico-facciale fino al progetto di umanizzazione ... quotidianosanita.it È Marghera, in provincia di Venezia, a ospitare quest'anno i comizi del primo maggio dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini, Daniela Fumarola e PierPaolo Bombardieri. Al centro della manifestazione che celebra la Festa dei lavoratori, il te - facebook.com facebook La Provincia di Perugia al convegno sul benessere animale. Focus sull'esperienza dello Sportello a 4 Zampe x.com