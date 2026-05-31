? Punti chiave Come influisce questa norma sulla trasparenza dei programmi elettorali?. Perché l'opposizione parla di discriminazione verso la comunità musulmana?. Quali precedenti veneziani hanno spinto Medusei a presentare l'ordine del giorno?. Come cambierà il rapporto tra Stato e Ucoii con questa proposta?.? In Breve Simona Ferro sostiene la misura per proteggere l'identità culturale del territorio ligure.. Enrico Ioculano del PD denuncia un intento discriminatorio verso la fede islamica.. Precedente veneziano cita l'uso del bengalese e riferimenti ad Allah in campagna.. Proposta mira a spingere l'Ucoii a siglare l'intesa con lo Stato italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria: proposta per vincolare i candidati islamici all’italiano

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