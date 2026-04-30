Lega bufera a Vigevano | spuntano due candidati islamici

A Vigevano, la lista del partito di destra per il candidato sindaco include due candidati provenienti dalla comunità musulmana. La presenza di queste due persone ha suscitato reazioni e ha attirato l’attenzione sui social e nei media locali. La questione ha generato discussioni tra coloro che approvano e chi invece si oppone alla loro candidatura. La vicenda resta al centro del dibattito politico e pubblico nella cittadina lombarda.

Bufera sulla sezione vigevanese della Lega. A far discutere è la candidatura nella lista del Carroccio per Riccardo Ghia sindaco di due esponenti della comunità musulmana di Vigevano: si tratta del portavoce della locale comunità islamica Hussein Ibrahim e di Hagar Haggag, studentessa di scienze politiche. “Ho deciso di candidarmi perché mi sento un vero esempio di integrazione, lavoro qui da anni e ho cresciuto la mia famiglia rispettando le regole dello Stato e quando ho potuto ho con altri fatto solidarietà e dato una mano a chi italiano lo è da generazioni”. afferma tramite i propri profili social Ibrahim, aggiungendo che “chi sbaglia è giusto paghi, ma chi opera bene va premiato”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lega, bufera a Vigevano: spuntano due candidati islamici Notizie correlate Due esponenti della comunità islamica nella lista della Lega a Vigevano, il partito prende le distanze: è polemicaSi sono candidati due esponenti della comunità islamica per la Lega a Vigevano, ma i vertici regionali del partito prendono le distanze. “20mila candidati islamici nel 2027”, così la sinistra spera di vincere le elezionidi Francesco Giubilei – Il modello dell’islamo-gauchisme, che in Francia già esiste da tempo, è arrivato anche in Italia. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Lega, bufera sulle candidature islamiche a Vigevano: Monti prende le distanze; CMEF 2026 wraps up in Shanghai: a global stage for medical breakthroughs and future trends. Lega, bufera a Vigevano: spuntano due candidati della comunità musulmana(Adnkronos) – Bufera sulla sezione vigevanese della Lega. A far discutere è la candidatura nella lista del Carroccio per Riccardo Ghia sindaco di due esponenti della comunità musulmana di Vigevano: si ... pianetagenoa1893.net Due esponenti della comunità islamica nella lista della Lega a Vigevano, il partito prende le distanze: è polemicaSi sono candidati due esponenti della comunità islamica per la Lega a Vigevano, ma i vertici regionali del partito prendono le distanze ... fanpage.it La Lega attacca la sinistra: "Non prende distanze e alimenta questo clima" - facebook.com facebook #SerieB, la Lega si riunisce il prossimo 6 maggio per i candidati alla presidenza della #Figc x.com