Lignano 8000 Bersaglieri in piazza | memoria e gloria per il Friuli

A Lignano, circa 8.000 Bersaglieri si sono riuniti in piazza per commemorare la memoria e la gloria del Friuli. La tradizione tra i Bersaglieri e questa località risale al 1976. Durante il terremoto, i reparti militari hanno fornito assistenza agli sfollati. La manifestazione ha coinvolto militari e cittadini in un evento dedicato alla storia e alle azioni di solidarietà dei Bersaglieri nella regione.

? Punti chiave Perché il legame tra Bersaglieri e Lignano risale al 1976?. Come hanno aiutato i reparti militari gli sfollati del terremoto?. Chi ha partecipato alle celebrazioni insieme alle delegazioni estere?. Cosa ha significato l'intervento della sottosegretaria alla Difesa?.? In Breve Evento conclusivo dopo cinque giorni di attività iniziate il 27 maggio 2026.. Partecipazione di cornamuse polacche, banda ucraina e dimostrazione dell'11o Reggimento bersaglieri.. Celebrazione del 50° anniversario del terremoto del 1976 e soccorsi ai friulani.. Interventi della sottosegretaria Isabella Rauti e dell'assessora regionale Cristina Amirante.. Lignano Sabbiadoro ospita ottomila bersaglieri per il 73° Raduno Nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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