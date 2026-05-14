A Lignano si svolge il tradizionale evento con motori, mentre a Santa Maria si tiene la gara di Miss Italia tra le candidate che si presentano sfidando le tradizioni locali. Il Biker Fest, in programma nello stesso periodo, potrebbe avere un impatto sulla partecipazione e sull’organizzazione della selezione. Entrambi gli appuntamenti attirano pubblico e protagonisti, creando un vivace confronto tra le diverse iniziative in regione.

? Domande chiave Chi sono le candidate che sfideranno la tradizione a Santa Maria?. Come influenzerà il Biker Fest la selezione di Miss Italia?. Perché la poesia di Ungaretti farà da sfondo al concorso?. Quali premi riceveranno le vincitrici per raggiungere la finale regionale?.? In Breve Selezione Miss Biker Fest il 14 maggio alle 19.30 presso l'Area Luna Park.. Elezione Miss Rose Profumi e Sapori sabato 16 maggio in Piazza Julia.. Ospite d'onore a Santa Maria La Longa la vincitrice Francesca Dri.. Finale regionale Miss Friuli Venezia Giulia a fine agosto al Riviera Resort.. Le selezioni di Miss Italia raggiungono il Friuli Venezia Giulia con due appuntamenti distinti tra il rombo dei motori a Lignano Sabbiadoro e i profumi della tradizione a Santa Maria La Longa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miss Italia in Friuli: tra motori a Lignano e tradizioni a Santa Maria

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