A Lignano il raduno nazionale Bersaglieri | la grande adunata nel cinquantesimo del sisma del 1976

Da udinetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Lignano si è svolto il raduno nazionale dei Bersaglieri, in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. La manifestazione ha riunito militari e appassionati, con una cerimonia commemorativa. Il commemorativo ha ricordato l’evento sismico e la solidarietà durante quel periodo. La giornata si è conclusa con esercitazioni e parate lungo le strade della località. L’evento ha coinvolto diverse centinaia di partecipanti, tra militari e civili.

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“Il Friuli non dimentica e ringrazia”. E, a distanza di cinquant’anni dal terremoto del 1976, anche i Bersaglieri vogliono dire al popolo friulano che “anche i Bersaglieri non dimenticano”. Con queste parole è stato presentato ufficialmente a Lignano Sabbiadoro il 73° Raduno Nazionale Bersaglieri. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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