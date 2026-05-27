A Lignano il raduno nazionale Bersaglieri | la grande adunata nel cinquantesimo del sisma del 1976
A Lignano si è svolto il raduno nazionale dei Bersaglieri, in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. La manifestazione ha riunito militari e appassionati, con una cerimonia commemorativa. Il commemorativo ha ricordato l’evento sismico e la solidarietà durante quel periodo. La giornata si è conclusa con esercitazioni e parate lungo le strade della località. L’evento ha coinvolto diverse centinaia di partecipanti, tra militari e civili.
“Il Friuli non dimentica e ringrazia”. E, a distanza di cinquant’anni dal terremoto del 1976, anche i Bersaglieri vogliono dire al popolo friulano che “anche i Bersaglieri non dimenticano”. Con queste parole è stato presentato ufficialmente a Lignano Sabbiadoro il 73° Raduno Nazionale Bersaglieri. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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LIGNANO ABBRACCIA I BERSAGLIERI: IL GRANDE RADUNO NAZIONALE NEL RICORDO DEL TERREMOTO Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/lignano-sabbiadoro/raduno-nazionale-bers facebook
73esimo raduno nazionale dei Bersaglieri, appuntamento domenica 31 maggio con lo speciale Tgr. ?In diretta da Lignano Sabbiadoro alle 13.00 su @RaiTre e @RaiPlay Clicca qui raiplay.it/dirette/rai3 x.com
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