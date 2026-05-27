A Lignano il raduno nazionale Bersaglieri | la grande adunata nel cinquantesimo del sisma del 1976

Notizia in breve

A Lignano si è svolto il raduno nazionale dei Bersaglieri, in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. La manifestazione ha riunito militari e appassionati, con una cerimonia commemorativa. Il commemorativo ha ricordato l’evento sismico e la solidarietà durante quel periodo. La giornata si è conclusa con esercitazioni e parate lungo le strade della località. L’evento ha coinvolto diverse centinaia di partecipanti, tra militari e civili.