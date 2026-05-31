Lidi e spiagge più economiche secondo Altroconsumo meno di 160 euro per una settimana ad agosto 2026

Per una settimana di vacanza ad agosto 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari più economici sono inferiori a 160 euro. L’indagine di Altroconsumo evidenzia che i costi delle spiagge e dei lidi continuano ad aumentare rispetto agli anni precedenti. I dati si riferiscono alle tariffe più basse trovate nelle diverse località per la stagione estiva del prossimo anno. La ricerca si concentra sulle opzioni più accessibili per i turisti che desiderano trascorrere una settimana al mare.

Secondo l’indagine di Altroconsumo, nell’estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari continuano a salire. Da Lignano a Senigallia, quali sono le località più economiche per affittare ombrellone e lettini ad agosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Comunque è incredibile come vai 5 metri fuori dall'Italia (Mentone) e non trovi più lidi e porcate varie che infestano le spiagge. Fanculo ai #balneari fanculo ai vostri #lidi di merda, fanculo agli italiani pigri, obesi e fessi che si fanno fregare. x.com

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