Quali sono le Farmacie online più economiche la classifica di Altroconsumo | risparmi fino a tre volte

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'indagine condotta dall'Associazione dei Consumatori ha analizzato i prezzi di 100 prodotti, tra parafarmaci, dispositivi medici e farmaci senza ricetta, in diverse farmacie online. Sono state identificate le 21 farmacie e parafarmacie più vantaggiose dal punto di vista economico, con alcune che permettono di risparmiare fino a tre volte rispetto ad altre. Lo studio si concentra sulle differenze di prezzo tra le varie piattaforme e fornisce una panoramica delle opzioni più convenienti per gli utenti.

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Confrontando i prezzi di 100 prodotti tra parafarmaci, dispositivi medici e farmaci senza obbligo di ricetta medica, l'Associazione dei Consumatori ha stilato una classifica di 21 farmacie e parafarmacie più convenienti. tra le più note e utilizzate in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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