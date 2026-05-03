Vacanze estive 2026 quando partire e spendere meno | settimana e giorno più economici secondo Skyscanner

Da fanpage.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l'ultimo rapporto di Skyscanner, la ricerca si concentra sui periodi più convenienti per partire durante l’estate 2026. Il documento analizza voli cancellati e variazioni di prezzo, indicando i momenti migliori per programmare le vacanze. La ricerca si basa sui dati raccolti dall’azienda, senza considerare eventuali fattori esterni o motivazioni personali. I risultati mostrano la settimana e il giorno in cui si può risparmiare di più sui voli estivi.

Tra voli cancellati e grande incertezza, lo Smarter Summer Report di Skyscanner ha selezionato la settimana e il giorno più economici per andare in vacanza nell'estate 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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