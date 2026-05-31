’Libri al centro’ | dibattiti e confronti coi ragazzi

Si svolgono laboratori e incontri dedicati a bambini e genitori, con attività di lettura, dibattiti e una passeggiata alla scoperta di Umbertide. Gli eventi includono momenti di confronto e attività pratiche rivolte alle famiglie, con l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti in attività culturali e di scoperta del territorio. Le iniziative sono rivolte a diverse fasce di età e si svolgono nel centro della città.

UMBERTIDE – Laboratori per bambini e genitori, letture, dibattiti e una camminata alla scoperta dei segreti di Umbertide. Tutto questo è stata la terza edizione di " Libri al centro ", l’iniziativa di due giorni dedicata alla letteratura per l’infanzia organizzata dall’ Associazione genitori Insieme per., in collaborazione con Coop Asad e Libreria Alibù. "Abbiamo affrontato varie tematiche, in particolare quelle riguardanti l’ adolescenza - ha dichiarato il presidente Aldo Manuali – mettendo in evidenza che il disagio dei giovani è prima di tutto il disagio degli adulti che spesso non riescono ad intercettare tutta la bellezza che viene dal mondo dei ragazzi Oggi più che mai è necessario dare vita ad una rete tra i vari soggetti, pubblici e privati, che trattano di temi giovanili e agire in continuità, a partire dalle Amministrazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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