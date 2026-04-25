Tartufo e droni al centro dei dibattiti

Nella seconda giornata di fiera, i visitatori potranno entrare dalle 9 alle 18.30 per scoprire le novità in programma. Tra gli argomenti principali ci sono il tartufo e l’uso dei droni, che stanno attirando l’attenzione del pubblico e degli espositori. La manifestazione prosegue con diverse iniziative e incontri dedicati a questi temi, offrendo a tutti l’opportunità di approfondire le ultime novità del settore.

GROSSETO Secondo giorno di fiera. I cancelli apriranno alle 9 e chiuderanno alle 18.30. Ecco parte del programma di oggi. Dalle 10.30 alle 11 ci sarà il convegno " Droni agricoli formarsi per crescere " a cura di Tecnofly, dalle 11.30 alle 13.30 il convegno " Scienza e tecnica al servizio della filiera del tartufo: un approccio innovativo per sostenere la produzione garantire autenticità e promuovere la sostenibilità del tartufo in Maremma " a cura di TuberBioService, spin-off Università degli Studi di Siena e Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Grosseto. Dalle 15 alle 17 " Scolopax Rusticola (Beccaccia). Come sta la...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tartufo e droni al centro dei dibattiti Notizie correlate La Festa del Tartufo Primaverile è pronta, tra stand gastronomici, mercatini e cacce al tartufoDomenica 8 marzo torna a Casola Valsenio la Festa del Tartufo Primaverile, organizzata dalla Pro Loco di Casola Valsenio in collaborazione con i... Leggi anche: Asti, Assemblea AtaM: Bilanci 2025 e futuro del tartufo bianco e nero delle Langhe al centro del dibattito.