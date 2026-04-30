film francesi e dibattiti il progetto per i ragazzi

Si è conclusa ieri mattina, con la proiezione, al Cinema "Don Zucchini", del film "Allora Balliamo" di Amélie Bonnin e di un cortometraggio realizzato dagli studenti della classe 3M (nella foto alcuni studenti del liceo non collegati all’iniziativa), la partecipazione del Liceo Ginnasio "Giuseppe Cevolani" di Cento al progetto "Prix Palatine. Premio giovani del cinema europeo". Il percorso, iniziato lo scorso novembre, ha visto gli studenti partecipanti impegnati nella visione di tre film in lingua francese, con relativo dibattito, appartenenti a tre generi cinematografici diversi tra loro e con al centro tre tematiche ben precise: l’arte, l’impegno civile e il viaggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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