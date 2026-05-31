Un giornalista tedesco è stato sanzionato per aver espresso opinioni considerate favorevoli a una posizione politica. Di conseguenza, il suo conto bancario e quello della madre sono stati bloccati senza che siano state avanzate accuse ufficiali, prove o possibilità di difendersi. La decisione è stata presa in assenza di un procedimento giudiziario, e le autorità hanno agito senza richiedere una condanna formale.

Non c’è bisogno di un’accusa, né di un processo. Non servono prove, né c’è la possibilità di difendersi. Per essere ridotti al silenzio e alla miseria, nell’Unione Europea, basta avere opinioni sgradite. Il caso – di cui abbiamo già parlato in passato su InsideOver – di Hüseyin Dogru, giornalista berlinese di origini turche, è diventato il simbolo di una deriva autoritaria che preoccupa giuristi e difensori dei diritti civili. Tutto è iniziato nel 2025, quando Dogru è finito nel 17esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. L’accusa formale? Con il suo lavoro giornalistico «filo-palestinese», avrebbe «alimentato discordie etniche, politiche e religiose», sostenendo così le «attività destabilizzanti della Russia». 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Libertà d’opinione stile UE: sanzioni al giornalista tedesco Dogru perché “pro-pal”, bloccato anche il conto della madre

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