Il baraccone Flotilla riparte per Gaza con la Boldrini in versione Masaniello La Ue avvisa i pro-Pal…

La Flotilla che si dirige nuovamente verso Gaza è partita dopo un episodio passato in cui le autorità israeliane avevano bloccato la nave e limitato le consegne di aiuti alimentari ai palestinesi. La missione, annunciata nelle ultime ore, ha visto la partecipazione di alcune figure pubbliche, tra cui una politica italiana che si è presenta in modo vistoso. La Commissione europea ha emesso un avvertimento rivolto ai sostenitori del movimento pro-Palestina.

La Flotilla riparte per Gaza, dopo la disastrosa missione di qualche mese fa conclusa con il blocco navale da parte di Israele e ben poche risorse alimentari consegnate ai palestinesi. Nel frattempo, è arrivata la pace, almeno l’intenzione della pace, ma la sinistra pro-Pal non scommette sul piano Trump e denuncia una situazione di nuova emergenza nella Striscia di Gaza. E rimette in moto il baraccone della Flotilla, nonostante il parere negativo della Ue, che esprime rispetto per l’impegno umanitario dimostrato dai partecipanti alla “missione” salpata ieri dal porto di Augusta ma scoraggia operazioni di questo genere per via dei rischi alla sicurezza per i partecipanti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il baraccone Flotilla riparte per Gaza con la Boldrini in versione “Masaniello”. La Ue avvisa i pro-Pal… Notizie correlate Flotilla il sequel: pro-Pal e prof attivisti salpano da Barcellona. Rotta sulle coste sabbiose di Gaza con rompighiaccio di Greenpeace. Ma che c’azzecca?Tempismo perfetto, quello di pacifinti e eco-catastrofisti pronti a salpare oggi da Barcellona per una nuova impresa della Flotilla che, tra brevi... La Flotilla dalla Sicilia verso Gaza. Boldrini: "Partita per rompere l'assedio e il silenzio"«Nelle scorse ore è partita dalla Sicilia la nuova missione della Global Sumud Flotilla verso Gaza, ancora più partecipata delle precedenti. Contenuti di approfondimento La Global Sumud Flotilla riparte per Gaza, nuova missione da SiracusaSono 38 le barche che, la sera del 22 aprile, sono arrivate dalla Spagna nel porto di Augusta, nel Siracusano. Le imbarcazioni spagnole si uniscono alle 25 italiane pronte a salpare. La partenza è ... tg24.sky.it La Global Sumud Flotilla riparte per Gaza, in 1000 sfidano il blocco di IsraeleIl viaggio della Global Sumud Flotilla riparte. Dopo l'imponente missione umanitaria dello scorso settembre, che aveva avuto grande riscontro a livello mediatico in tutto il mondo, oggi da Barcellona ... it.blastingnews.com