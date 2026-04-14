Oltre 1 milione di firme per chiedere la sospensione dell’Accordo Ue-Israele esulta il mondo pro-Pal | cosa succede ora

Una petizione popolare europea ha superato il milione di firme. La richiesta è di sospendere l’Accordo di Associazione tra l’Unione Europea e Israele, citando presunte violazioni dei diritti umani commesse dallo Stato ebraico. La raccolta firme rappresenta una risposta forte da parte di chi sostiene la causa palestinese. Ora, l’attenzione si concentra sulle eventuali conseguenze politiche e sui passaggi successivi che potrebbero seguire in ambito europeo.

Ha raggiunto e superato quota 1 milione di firme la petizione popolare europea che chiede all’Ue di sospendere l’Accordo di Associazione con Israele «in considerazione delle violazioni dei diritti umani» da parte dello Stato ebraico. La soglia raggiunta non è solo psicologica, ma avrà delle conseguenze politico-legali dirette. L’ Iniziativa dei cittadini europei, strumento di partecipazione popolare al processo legislativo Ue, prevede infatti che le istituzioni Ue debbano prendere formalmente posizione sulla proposta che arriva dal basso se questa raccoglie almeno 1 milione di firme da cittadini di almeno 7 diversi Paesi. Requisito oltrepassato di slancio dalla petizione promossa dall’associazione “Justice for Palestine”, che tra adesioni digitali e cartacee ha raccolto un milione di firme in appena tre mesi in tutti e 27 i Paesi Ue.🔗 Leggi su Open.online

Mercosur, cosa succede ora: che fine farà l’accordo commerciale con il rinvio alla Corte UeCosa succederà dopo il rinvio dell'accordo sul Mercosur alla Corte Ue? Che fine farà l'accordo commerciale? Il Parlamento europeo ha votato a favore...

Accordo Ue-India, svolta sul commercio e taglio dei dazi: cosa succede oraL’Unione europea e l’India hanno finalizzato un accordo di libero scambio definito “storico” da entrambe le parti, con un taglio stimato fino a circa...