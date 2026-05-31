Il primo ministro israeliano ha dichiarato che la conquista del castello di Beaufort nel sud del Libano da parte delle forze armate israeliane rappresenta una svolta significativa. La presa del castello è stata annunciata dall'esercito, senza dettagli sulle operazioni. Non sono stati forniti ulteriori commenti o dati specifici sull'evento. La notizia è stata comunicata tramite dichiarazioni ufficiali del governo israeliano.

(LaPresse) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha esultato per la presa del castello di Beaufort nel sud del Libano da parte dell’Idf. In un videomessaggio diffuso dal suo ufficio, Netanyahu l’ha definita “una svolta radicale nella politica che stiamo portando avanti” nei confronti di Hezbollah. “Ho ordinato all’Idf di ampliare l’operazione in Libano. Le nostre forze hanno attraversato il Litani, hanno conquistato zone strategiche, hanno occupato la cresta di Beaufort. E ora il mio ordine è di rafforzare ed espandere le manovre sulle aree che erano sotto il controllo di Hezbollah” ha aggiunto Netanyahu. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Netanyahu: "Conquista del castello di Beaufort è svolta radicale"

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L'Idf pone la bandiera israeliana sul castello di Beaufort, simbolo libanese

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