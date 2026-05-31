Le forze israeliane hanno pubblicato un video che mostra le operazioni militari per prendere il controllo di una montagna strategica nel sud del Libano, dominata dal castello di Beaufort, un edificio risalente all'epoca crociata. Le immagini documentano l'assalto alle alture e le attività di combattimento svolte durante l'operazione. La diffusione avviene tramite canali ufficiali delle truppe. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi o sui risultati specifici dell'operazione.

(LaPresse) Le truppe israeliane hanno diffuso un video delle operazioni volte a conquistare una montagna strategica sormontata dal castello di epoca crociata di Beaufort, nel sud del Libano. La conquista del castello è giunta dopo giorni di intensi combattimenti con i miliziani di Hezbollah e attacchi aerei nei villaggi vicini. Segna un importante sviluppo nell’ultima conflitto tra lo stato ebraico e l’organizzazione sciita filo-iraniana, iniziato il 2 marzo quando Hezbollah ha lanciato razzi nel nord dello Stato ebraico due giorni dopo che Washington e Tel Aviv avevano attaccato il suo principale sostenitore, l’Iran. L’area di Beaufort e... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Idf diffonde video di operazione nel castello di Beaufort

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