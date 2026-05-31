Libano Macron critica Israele e chiede riunione Consiglio di Sicurezza Onu | ‘Nulla giustifica la grave escalation’
Il presidente francese ha criticato Israele per la recente escalation nel Libano e ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Ha dichiarato che nulla giustifica l’intensificarsi dei conflitti e ha espresso la disponibilità della Francia a sostenere le iniziative internazionali. La richiesta di convocazione è stata comunicata alle Nazioni Unite, mentre il governo francese si prepara a monitorare la situazione e a valutare ulteriori azioni diplomatiche.
“Nulla giustifica lagrave escalation in corso nel Libano del sud.È urgente che le armi tacciano, tutte, eper sempre“. Così, il presidente franceseEmmanuel Macronha condannato le operazioni israeliane nel Paese dei cedri, che nella giornata odierna hanno visto l’Idf superare ilfiume Litanie conquistare la fortezza diBeaufort, importante posizione strategica nel governatorato di Nabatiyeh. Insomma, un nuovo slancio interventista di Macron sulconflitto in Medio Oriente, per tentare una volta per tutte di portare la tregua nell’area. A tal proposito, come riferito all’agenziaAFPda alcune fonti diplomatiche, il presidente francese ha chiesto... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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