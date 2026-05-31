Libano Macron critica Israele e chiede riunione Consiglio di Sicurezza Onu | ‘Nulla giustifica la grave escalation’

Notizia in breve

Il presidente francese ha criticato Israele per la recente escalation nel Libano e ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Ha dichiarato che nulla giustifica l’intensificarsi dei conflitti e ha espresso la disponibilità della Francia a sostenere le iniziative internazionali. La richiesta di convocazione è stata comunicata alle Nazioni Unite, mentre il governo francese si prepara a monitorare la situazione e a valutare ulteriori azioni diplomatiche.