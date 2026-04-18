Iran la guerra in diretta | Hormuz riapre dopo tregua in Libano Trump | Senza accordo di pace blocco porti resta

Dopo l'attacco di Israele e degli Stati Uniti in Iran, le tensioni nella regione sono aumentate. Teheran ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz, che era stato chiuso in precedenza, ma ha anche dichiarato che lo riaprirà solo temporaneamente. Il governo iraniano ha ricordato che potrebbe richiudere nuovamente lo Stretto se gli Stati Uniti non rimuoveranno il blocco ai porti nazionali. La tregua in Libano ha influito sulla decisione di riaprire Hormuz.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: con la tregua in Libano Teheran annuncia la riapertura di Hormuz, ma avverte che richiuderà lo Stretto se gli Usa non toglieranno il blocco ai porti iraniani. Trump minaccia: "Senza accordo torneremo a bombardare".🔗 Leggi su Fanpage.it Trump Says He’d ‘Take the Oil’ If He Had His Choice on Iran (Q&A) Notizie correlate Leggi anche: Iran, muro contro muro su Hormuz. Trump: “Senza accordo, il blocco dei porti resta” – La diretta Trump: senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani restaIl presidente americano Donald Trump ha dichiarato che manterrà il blocco Usa dei porti iraniani se non verrà raggiunto un accordo di pace con... Contenuti e approfondimenti Iran, la guerra in diretta: Hormuz riapre dopo tregua in Libano, Trump: Senza accordo di pace blocco porti restaLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: con la tregua in Libano Teheran annuncia la riapertura di Hormuz, ma avverte che richiuderà ... fanpage.it Sondaggio, la guerra in Iran cambia i piani degli italiani: ferie a rischio e mete più vicino a casa. Ecco i datiIl sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21 ... affaritaliani.it