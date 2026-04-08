In un momento in cui gli Stati Uniti avevano annunciato un cessate il fuoco tra America e Iran, il primo ministro pakistano aveva sottolineato che le armi avrebbero smesso di sparare ovunque, Libano compreso. Tuttavia, in Libano, le ostilità tra Israele e Hezbollah sono proseguite, con operazioni militari in corso e scontri tra le parti. La situazione rimane tesa, nonostante le dichiarazioni di tregua e gli sforzi diplomatici.

Tel Aviv ha accettato il cessate il fuoco annunciato da Donald Trump tra Usa e Iran. Così i caccia israeliani hanno smesso di bombardare Teheran ma non il Paese dei Cedri Quando Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il premier pakistano Shehbaz Sharif, il vero architetto della mediazione, era stato chiaro: le armi taceranno ovunque, Libano compreso. Una speranza che, purtroppo, è durata solo quattro ore. Giusto il tempo perché l’ufficio del premier di Israele, Benjamin Netanyahu, precisasse che la tregua non riguarda il Paese dei Cedri. La guerra contro Hezbollah, dunque, continua malgrado gli oltre 1.500 morti già provocati dall’inizio di marzo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tregua a metà: Israele continua la guerra contro Hezbollah in Libano

Israele, continua attacchi in Libano. Hezbollah risponde con lancio di missiliContinuano gli attacchi di Israele in Libano contro le postazioni di Hezbollah che però risponde con il lancio di missili.

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Temi più discussi: Israele colpisce il petrolio iraniano, Teheran risponde su navi e paesi del Golfo. Ma i mercati sperano in una tregua; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Iran e Usa, come si è arrivati alla tregua? L'asse Cina-Pakistan, l'ok di Mojtaba Khamenei e la sorpresa di Israele; La necessità della guerra di Israele: Sì alla tregua con l’Iran, ma in Libano non ci fermiamo.

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Trump opta per una tregua con l'Iran: il petrolio cala, ma i prezzi alla pompa restano alti. Elettrico sempre più conveniente https://auto.everyeye.it/notizie/tregua-iran-crollare-prezzo-petrolio-scenderanno-benzina-diesel-870287.htmlutm_medium=Social&u - facebook.com facebook

Tregua USA-Iran: "Trump in un vicolo cieco" e il greggio scende x.com