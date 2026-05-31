Libano l’esercito israeliano ordina l’evacuazione a sud dello Zahrani

Notizia in breve

L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione delle aree civili a sud dello Zahrani, una regione del Libano. Questa misura mira probabilmente a prepararsi a possibili operazioni militari nella zona. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali obiettivi o operazioni future. La decisione ha portato a spostamenti di popolazioni locali e ha modificato temporaneamente la mobilità nella regione. Non sono state segnalate ulteriori azioni militari o sviluppi immediati legati a questa ordinanza.