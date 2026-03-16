L’esercito israeliano annuncia operazioni di terra limitate nel sud del Libano

L’esercito israeliano ha comunicato di aver avviato operazioni di terra limitate nel sud del Libano il 15 marzo. Le autorità militari israeliane hanno dichiarato che si tratta di azioni mirate, senza specificare ulteriori dettagli sui tempi o le località coinvolte. La notizia conferma l’inizio di un intervento terrestre nella regione, senza indicare eventuali obiettivi o conseguenze immediate.

Dall’inizio del mese Israele sta conducendo delle incursioni di terra con soldati e mezzi corazzati parallelamente alla sua campagna di bombardamenti massicci sul Libano. L’esercito ha sottolineato che prima delle operazioni di terra erano stati condotti nella zona “massicci attacchi d’artiglieria e aerei contro obiettivi terroristici”. Un portavoce dell’esercito, Nadav Shoshani, ha dichiarato alla stampa che i soldati israeliani hanno occupato nuove posizioni nel sud del Libano. Israele aveva reagito lanciando massicci attacchi aerei sul Libano, che finora hanno causato almeno 850 morti e 830mila sfollati. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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