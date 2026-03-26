Medio Oriente esercito israeliano prosegue operazioni terrestri nel sud del Libano

L’esercito israeliano ha annunciato che le operazioni di terra nel sud del Libano continuano, con scontri ancora in corso tra le forze israeliane e i miliziani di Hezbollah. La zona interessata si trova nel Libano meridionale, dove si registrano scambi di colpi e attività militari. La situazione rimane tesa, senza che siano stati comunicati cambiamenti nelle modalità delle operazioni.

L’esercito israeliano ha dichiarato che le sue truppe stanno proseguendo le operazioni di terra nel Libano meridionale, zona dove continuano gli scontri a fuoco con i miliziani di Hezbollah. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele sta ampliando l’area sotto il suo controllo lungo il confine tra il Libano meridionale e Israele. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medio Oriente, esercito israeliano prosegue operazioni terrestri nel sud del Libano Articoli correlati Medio Oriente, Israele avvia le operazioni terrestri nel sud del Libano. Trump avverte la Nato: "Futuro negativo se non aiuta in Iran"Trump avverte la Nato, minacciando un futuro "molto negativo" se gli alleati non contribuiranno a garantire l'apertura dello Stretto di Hormuz. L’esercito israeliano annuncia operazioni di terra limitate nel sud del LibanoDall’inizio del mese Israele sta conducendo delle incursioni di terra con soldati e mezzi corazzati parallelamente alla sua campagna di bombardamenti... Khan Yunis orientale: manovra interdittiva e nuova fase operativa a Gaza Altri aggiornamenti su Medio Oriente Temi più discussi: La crisi in Medio Oriente - La giornata del 24 marzo - LIVEBLOG; Medio Oriente, oltre 2.300 morti dall’inizio del conflitto; MEDIO ORIENTE – Israele avanza nel sud del Libano, Beirut prende le distanze da Hezbollah - Moked; Medio Oriente, la guerra si allarga: Iran sotto attacco, Libano e Palestina nel nuovo equilibrio regionale. MEDIO ORIENTE: Esercito israeliano occuperà area in sud Libano - min. Difesa Israele24 marzo (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sulla situazione in Medio Oriente: 12,30 - L'esercito israeliano occuperà una zona in Libano meridionale fino al fiume Litani, circa 30km dal confine. msn.com Medio Oriente: Israele martella Beirut, ma si tratta dietro le quinteL'esercito israeliano amplia la manovra in Libano, con cinque divisioni operative nel sud del Paese dei Cedri in una fascia fino a 10 chilometri dal confine e con i bombardamenti dell'aviazione su Dah ... ansa.it MEDIO ORIENTE | Sanchez: "La guerra in Medio Oriente è molto peggiore del conflitto in Iraq". Il premier spagnolo al Congresso: "Disastro molto peggiore con impatto più ampio. Da 40 anni l'Iran prepara una guerra come questa" #ANSA - facebook.com facebook “In Iran la dittatura sta gestendo il collasso”. Parla Sabti, ex intelligence israeliana. "Vogliono bruciare tutto il medio oriente e di più. Quindi, come una malattia terribile, bisogna eliminarli per poter vivere". Di Giulio Meotti x.com