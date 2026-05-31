L’esercito israeliano ha preso il controllo del castello di Beaufort in Libano. Il premier israeliano ha commentato la notizia definendola una “svolta”. La fortezza medievale, situata nel sud del Libano, mantiene un ruolo militare anche in epoca moderna, nonostante le tecnologie avanzate come i droni. La presa avviene in un contesto di tensioni tra i due Paesi, con operazioni militari ancora in corso nella zona.

Roma, 31 maggio 2026 – L'esercito di Israele annuncia la presa del castello di Beaufort in Libano e il premier Benjamin Netanyahu esulta, parlando di una "svolta". Ma cos'è esattamente questo luogo e perché la bandiera della brigata Golani issata sulla cima rappresenta già uno dei momenti più simbolici di questo conflitto? https:www.quotidiano.netvideoesterilibano-sul-castello-storico-di-beaufort-sventola-la-bandiera-israeliana-yqj3vcwk La fortezza medievale. Nota anche come Qal'at ash-Shaqif, questa struttura quasi millenaria domina dall'alto le alture del Libano meridionale. Battezzata Bel fort o Beau fort ("bella fortezza" in antico francese) è una struttura crociata risalente al XII secolo, costruita intorno al 1139 nei pressi del villaggio di Arnoun, nella provincia di Nabatiye. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Castello di Beaufort tra Israele e Libano: la fortezza medievale che conserva un uso militare anche nell’era dei droni

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L'Idf pone la bandiera israeliana sul castello di Beaufort, simbolo libanese

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