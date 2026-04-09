L'esercito israeliano ha reso pubblici alcuni video che documentano operazioni militari contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Le immagini mostrano attacchi a postazioni e strutture sospettate di essere legate al gruppo militante. La diffusione di questi filmati avviene in un momento di crescente tensione tra le parti nella regione.

L’esercito israeliano ha diffuso immagini di raid contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Nel video l’Idf spiega di aver ripreso il bombardamento di un nascondiglio sotterraneo da cui è uscito un miliziano poi ucciso in uno scontro a fuoco e di aver eliminato 70 operativi del gruppo. Nonostante il cessate il fuoco con l’Iran lo Stato ebraico ha continuato a colpire l’organizzazione armata sciita libanese, con pesanti attacchi sulla capitale Beirut mercoledì. Nei raid di giovedì almeno 17 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, riporta l’agenzia di stampa libanese Nna. Questo articolo Libano, Idf diffonde video... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Idf diffonde video di raid contro Hezbollah nel sud

Raid israeliani contro obiettivi Hezbollah in Libano: il video diffuso dall’IdfIl filmato diffuso dall’esercito israeliano mostra quelli che vengono indicati come attacchi contro obiettivi di Hezbollah in diverse aree del Libano.

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Dopo la strage israeliana in Libano, in violazione della tregua con l’Iran, l’unico in Europa che ha alzato la voce e ha condannato in modo chiaro e netto il criminale di guerra Benjamin Netanyahu è stato - avevate dei dubbi - il premier spagnolo Pedro Sánch - facebook.com facebook