L'esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra le truppe in azione nel Libano meridionale. Le immagini ritraggono soldati israeliani impegnati in operazioni nella regione, senza ulteriori dettagli sui movimenti o le attività svolte. Il filmato è stato diffuso ufficialmente dall'IDF, l'esercito di Israele.

L’esercito di Israele ha diffuso un video in cui si vedono truppe dello Stato ebraico impegnate in operazioni nel Libano meridionale. In una dichiarazione, l’Idf ha affermato che sono state “avviate operazioni di terra limitate e mirate contro le principali roccaforti di Hezbollah nel Libano meridionale, con l’obiettivo di rafforzare la zona di difesa avanzata”. L’esercito dello Stato ebraico ha emesso ordini di evacuazione per quasi tutti i quartieri meridionali di Beirut e per il Libano meridionale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, Idf diffonde video delle truppe impegnate in Libano

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