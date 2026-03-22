Il ministro della Difesa israeliano ha comunicato alle forze armate di seguire il modello Gaza nel Libano, ordinando di radere al suolo i villaggi al confine. La strategia, secondo quanto riferito, prevede azioni di demolizione e distruzione di insediamenti lungo la frontiera con il Libano, in linea con le operazioni condotte in Gaza. Nessuna altra informazione sulle modalità operative o sui soggetti coinvolti è stata resa nota.

"Come abbiamo fatto con Gaza". Così il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha spiegato alle Idf la strategia da adottare in Libano, dove è stato chiesto di applicare il "modello Gaza". Ovvero di radere al suolo le case dei villaggi libanesi che si trovano al confine con Israele. Le Forze di difesa israeliane, secondo la decisione presa da Katz insieme al premier israeliano Benjamin Netanyahu, dovranno quindi "accelerare" la demolizione delle case libanesi lungo il confine, "sulla falsariga del modello che abbiamo applicato a Rafah e Beit Hanoun a Gaza", che sono state in gran parte rase al suolo. Citato da Haaretz, Katz ha affermato... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Libano come Gaza: Netanyahu e Katz ordinano di radere al suolo i villaggi al confine

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