Libano tregua a rischio | Ben-Gvir spinge per nuovi insediamenti
In Libano, la possibilità di una nuova crisi si fa più concreta mentre il ministro israeliano spinge per l’avvio di nuovi insediamenti nella regione. La proposta arriva in un momento di tensione crescente e solleva dubbi sulla futura stabilità del territorio. Washington sta considerando come questa iniziativa possa incidere sui propri sforzi di mediazione, mentre Hezbollah non viene coinvolto nelle trattative statunitensi, rimanendo escluso dai negoziati ufficiali. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte degli osservatori internazionali.
?? Punti chiave Come influirà la proposta di Ben-Gvir sulla mediazione di Washington? Perché Hezbollah è escluso dai tavoli negoziali degli Stati Uniti? Cosa accadrà alla fascia di sicurezza se scade il cessate il fuoco? Come può l'esercito libanese proteggere i confini senza armamenti internazionali??? In Breve Israele occupa una fascia di sicurezza profonda dieci chilometri nel sud del Libano. Hezbollah non partecipa ai colloqui diplomatici in corso a Washington. Beirut punta alla proroga . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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