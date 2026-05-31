Le forze statunitensi hanno dichiarato che la nave cargo Lian Star, con bandiera del Gambia, è stata colpita dopo aver ignorato più volte gli avvertimenti. La nave era diretta in Iran. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha precisato che le esortazioni sono state ripetute prima dell’intervento.

Il Comando centrale statunitense ha affermato che la nave cargo Lian Star, battente bandiera del Gambia, ha ripetutamente ignorato le esortazioni delle forze USA. L’imbarcazione era intenzionata a entrare in un porto iraniano e gli oltre 20 avvertimenti ignorati hanno spinto le forze armate a reagire. Secondo quanto dichiarato dai media, le autorità statunitensi non sono salite a bordo della nave. Le forze armate USA: colpita una nave cargo diretta in Iran. La situazione è ancora incerta. Attraverso quest’ultima operazione le forze armate statunitensi hanno fermato, dall’inizio del blocco avviato il 17 aprile, cinque navi che hanno tentato di raggiungere l’Iran. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lian Star, nave cargo diretta in Iran colpita dalle forze USA: «Hanno ignorato gli avvertimenti»

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