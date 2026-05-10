Iran news oggi | nave cargo colpita al largo di Doha droni ostili sul Kuwait Il silenzio di Teheran sulla proposta Usa

Una nave cargo è stata colpita al largo di Doha, mentre sul Kuwait sono stati rilevati droni considerati “ostili”. Teheran non ha ancora risposto alla proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti, che attendono una risposta ufficiale. Le dichiarazioni recenti del presidente iraniano hanno alimentato dubbi riguardo a un possibile accordo tra Washington e Teheran. La situazione rimane tesa con sviluppi ancora da chiarire.

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