Oggi si è svolto un intervento rapido per affrontare due temi, partendo da un caso sospetto di Ebola che ha ricevuto ampia copertura mediatica. Il focus principale è stato sulla diffusione di notizie riguardanti questa malattia, senza approfondimenti su sviluppi recenti o conferme ufficiali. Nessuna novità si è registrata in merito ad altri temi trattati precedentemente, come le questioni legate a Elly o altri eventi di cronaca.

Oggi solo un blitz per dire due cose due.. Partiamo dall’Ebola, con l’ennesimo caso sospetto spiattellato su tutti i giornali. Signori: ma non avrebbe senso aspettare l’esito delle analisi prima di piazzarlo in home page? Se poi, come già successo, fosse un falso allarme, perché seminare panico in via preventiva?. La storia dei cavalli scappati dalla parata del 2 giugno è incredibile. Solo in Italia a mettere in fuga gli equini potevano essere i fuochi d’artificio sparati. dai vigili urbani. senza autorizzazione. Adoro.. Un ragazzo è morto a Foggia dopo che l’auto su cui viaggiava, condotta da un minorenne senza patente, si è andata a schiantare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - lI Ramy italiano non fa indignare, basta con l’Ebola e Elly: quindi, oggi…

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