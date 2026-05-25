Giochi Preziosi è stata venduta a un'azienda cinese, segnando il passaggio di proprietà di uno dei marchi storici dei giocattoli italiani. La notizia è stata resa nota oggi, suscitando nostalgia tra chi ricorda i prodotti d'infanzia. La cessione coinvolge l'intera attività, con il marchio che passa sotto il controllo di una società asiatica.

- Giochi Preziosi finisce in mano ai cinesi. Lacrimuccia per i prodotti che ci hanno fatto sognare, da bambini. - Sappiate che mentre il mondo adotta l’Intelligenza Artificiale, l’Ordine dei giornalisti delle Marche spreca tempo ad adottare la “Carta di Napoli” per dire stop all’ageismo nell’informazione. “Bisogna contrastare ogni forma di discriminazione, pregiudizio o marginalizzazione riferita all’età, in particolare verso le persone anziane”. Io sono d’accordo eh. Viva i nostri nonni. Ma mi spiegate perché dovrebbe esserci qualcuno che fa parte di un Ordine che dice a chi scrive come deve farlo? Eddai. Solo da noi una roba così inutile.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Pd “vince” se non c’è il suo simbolo, che batosta Elly e Meloni: quindi, oggi…

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