Ramy l' ex capo della Polizia fa indignare la Matone | Incommentabile

Un ex capo della Polizia ha espresso forte sdegno riguardo alla situazione di sette carabinieri coinvolti in un procedimento giudiziario. Durante un intervento pubblico, ha commentato che i carabinieri sono stati messi sullo stesso piano di un individuo accusato di aver guidato uno scooter, suscitando reazioni di indignazione. La questione riguarda l’equità nel trattamento tra forze dell’ordine e civili coinvolti in indagini penali.

«Oggi ci troviamo con 7 carabinieri indagati e a processo, che deve fare il carabiniere? Il carabiniere viene messo sullo stesso piano di chi guidava quello scooter». A Quarta Repubblica, il talk del lunedì sera di Rete 4, è Francesco Giubilei a sintetizzare in poche battute lo sconcerto di molti telespettatori riguardo alla vicenda di Ramy Elgaml, il giovane morto a Milano il 24 novembre 2024 al termine di un inseguimento con la Polizia. La Procura diretta da Marcello Viola ha chiesto il processo per l’agente alla guida dell’auto d’ordinanza sulle tracce dello scooter guidato da Fares, amico di Ramy senza patente. L’accusa, per l’agente, è di omicidio stradale per “eccesso colposo nell’adempimento del dovere”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ramy, l'ex capo della Polizia fa indignare la Matone: "Incommentabile" Leggi anche: Il capo della polizia in visita al Giornale: "La stampa presidio della democrazia" Leggi anche: Il capo della Polizia Pisani in visita al Giornale: "La stampa presidio della democrazia" Argomenti più discussi: 10 minuti: Mercoledì 1 aprile Video; Sima Shine: L'apparato di sicurezza in Israele è contro la pena di morte, non serve a evitare un altro 7 ottobre; Droga, condannato ex capo curva Milan; Quarta Repubblica: Le dichiarazioni di Giuseppe Capoccia, Procuratore Capo di Lecce. Video. Simonetta Matone. . Caso Ramy.La mia interpretazione e' chiara #quartarepubblica #Matone #Rete4 - facebook.com facebook La Procura di Milano chiede il processo per la morte di Ramy Elgaml: sotto accusa sia il carabiniere alla guida sia il fuggitivo, con ipotesi di depistaggio e falso x.com