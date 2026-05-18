Backrooms arriva nei The Space Cinema | prevendite aperte per l’evento horror che regala un poster esclusivo
Un nuovo film horror arriverà presto nelle sale italiane, con le prevendite già attive presso il circuito The Space Cinema. Si tratta di Backrooms, un lungometraggio che si inserisce nella categoria dell’horror psicologico e farà parte dell’iniziativa “Da Urlo”. Per questa proiezione, è previsto un poster in edizione esclusiva riservata ai clienti che acquisteranno i biglietti in anticipo. La data di uscita e le modalità di partecipazione sono state comunicate ufficialmente.
Un nuovo appuntamento ad alta tensione è pronto a sbarcare nelle sale cinematografiche italiane. Il circuito The Space Cinema ha annunciato l’apertura ufficiale delle prevendite per Backrooms, l’attesissimo horror psicologico che sarà il protagonista della celebre iniziativa “Da Urlo“. La pellicola traspone sul grande schermo l’immaginario disturbante nato dall’omonimo fenomeno virale del web e dalle creepypasta, trasformate in un successo globale dai video del giovane regista Kane Parsons, noto online come Kane Pixels. Per incentivare la partecipazione al debutto, tutti gli spettatori che acquisteranno il proprio biglietto online per la giornata di lancio riceveranno in omaggio un poster esclusivo in edizione limitata dedicato al film. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
The Backrooms Are REAL Now... Reacting to the A24 Official Trailer (Kane Pixels)
Sullo stesso argomento
Super Mario Galaxy – Il Film, si parte! Aperte le prevendite: ecco come ricevere il gadget esclusivo nei The Space CinemaL’attesa sta per finire: l’idraulico più famoso del mondo è pronto a tornare sul grande schermo per una nuova, incredibile avventura intergalattica.
The Space Cinema, aperte le prevendite per Super Mario Galaxy – Il FilmAperte le prevendite per Super Mario Galaxy - Il Film, in arrivo nei The Space Cinema di tutta Italia dal 1° aprile.