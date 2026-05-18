Backrooms arriva nei The Space Cinema | prevendite aperte per l’evento horror che regala un poster esclusivo

Un nuovo film horror arriverà presto nelle sale italiane, con le prevendite già attive presso il circuito The Space Cinema. Si tratta di Backrooms, un lungometraggio che si inserisce nella categoria dell’horror psicologico e farà parte dell’iniziativa “Da Urlo”. Per questa proiezione, è previsto un poster in edizione esclusiva riservata ai clienti che acquisteranno i biglietti in anticipo. La data di uscita e le modalità di partecipazione sono state comunicate ufficialmente.

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