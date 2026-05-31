L’Historic Gp ricorda il pilota Sandro Munari

Da ilgiorno.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le strade di Bergamo si riempiranno di auto e moto storiche anche quest’anno, in occasione dell’Historic Gp dedicato a Sandro Munari. La manifestazione celebra il pilota e richiama appassionati e veicoli d’epoca, riunendo appassionati di motori e collezionisti. La manifestazione si svolgerà lungo le vie della città, coinvolgendo diversi modelli storici e offrendo un’occasione di incontro tra appassionati di tutto il territorio.

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Le strade di Bergamo torneranno anche quest’anno ad animarsi con la presenza di auto e moto storiche. Oggi è infatti in programma in Città Alta la 22^ edizione del Bergamo Historic Gran Prix. Particolarmente fitte le griglie di partenza, con oltre un centinaio di partecipanti provenienti da diversi Paesi. Le auto, suddivise nelle categorie Anteguerra GPSport e GTSSport rappresentano la produzione delle più blasonate case automobilistiche per un arco temporale che va dagli anni ‘20 al 1975. Le moto, GP e Sport, sfileranno sul Circuito delle Mura, che nel GP di Bergamo 1935 vide trionfare Tazio Nuvolari su Alfa Romeo P3. Per l’occasione, il percorso di 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’Historic Gp ricorda il pilota . Sandro Munari
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