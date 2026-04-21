Cellino San Marco ricorda Sandro Pertini | un incontro a 81 anni dalla Liberazione

A Cellino San Marco, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia, la comunità si appresta a commemorare Sandro Pertini, figura storica della Repubblica. La ricorrenza invita a ricordare un momento importante per il Paese e la presenza di eventi ufficiali coinvolge cittadini e istituzioni locali. La giornata si svolge con iniziative che prevedono la partecipazione di rappresentanti pubblici e la presenza di simboli legati alla Resistenza.

CELLINO SAN MARCO – In occasione delle celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia, la comunità di Cellino San Marco si prepara a rendere omaggio a una delle figure più iconiche e amate della storia repubblicana: Sandro Pertini. L'appuntamento, dal titolo “Un partigiano.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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