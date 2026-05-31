Durante una lezione, Tommaso di Carpegna ha parlato di Federico da Montefeltro, definendo lo studio e la conoscenza del duca come un’esperienza molto positiva. La discussione si è concentrata sulla figura storica e sulla sua importanza. Non sono stati forniti dettagli specifici su contenuti o conclusioni della lezione. La dichiarazione si è concentrata sull’aspetto didattico e sulla passione per lo studio della figura storica.

"È sempre una cosa bellissima studiare e conoscere Federico da Montefeltro ": parola di Tommaso di Carpegna Falconieri, storico e docente dell’ateneo urbinate, ospite ieri di un nuovo incontro dell’associazione Urbino Capoluogo, per fare luce sulla sua sfaccettata personalità prendendo spunto da una puntata del programma Rai “Passato e Presente“, dove di Carpegna è stato recentemente ospite di Paolo Mieli. "Federico non era proprio uno stinco di santo come siamo abituati a pensarlo – ha detto lo storico – e possiamo dire che somigliò al rivale Sigismondo Pandolfo Malatesta più di quanto siamo abituati a immaginare, anche se resta forse il più grande principe del Rinascimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lezione sul duca con Tommaso di Carpegna

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