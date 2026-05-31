Lewa difficile per il dopo Vlahovic può tornare di moda Mauro Icardi | la situazione

Mauro Icardi potrebbe tornare a essere una soluzione in attacco se il giocatore serbo lascia la squadra. La trattativa si concentra sulla possibilità di un trasferimento e sulla ricerca di un nuovo centravanti. Attualmente, la situazione è in fase di valutazione tra le parti coinvolte. La squadra sta monitorando le opzioni per sostituire Vlahovic, qualora decidesse di partire.

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