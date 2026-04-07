Vlahovic nuovo infortunio contro il Milan | ecco quando può tornare

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha subito un nuovo infortunio durante il riscaldamento prima della partita contro il Genoa, dopo aver già fatto ritorno in campo contro il Sassuolo. L'incidente si è verificato pochi minuti prima dell'inizio del match di domenica, che la squadra ha vinto. La squadra medica sta valutando i tempi di recupero e le eventuali terapie necessarie.

Nuovo infortunio per Dusan Vlahovic poco dopo il rientro in campo. L’attaccante serbo della Juventus si era rivisto in campo contro il Sassuolo dopo un lungo stop ma si è di nuovo f ermato nel riscaldamento durante il match di domenica vinto dai bianconeri contro il Genoa. Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della partita contro i liguri, Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Jmedical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. Nuova tegola, quindi, per i bianconeri che avevano appena ritrovato l’attaccante in un momento cruciale della stagione in cui la squadra di Spalletti rincorre il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vlahovic, nuovo infortunio contro il Milan: ecco quando può tornare Milan, infortunio Gimenez: riabilitazione nella fase conclusiva. Ecco quando può tornare in campoIeri, come racconta 'Il Corriere dello Sport', non si è allenato Pavlovic dopo la contusione al perone subita nella gara contro il Como. Infortunio Vlahovic, filtra ottimismo in casa Juventus. Ecco quando potrebbe tornare a disposizione il bomber serbodi Redazione JuventusNews24Infortunio Vlahovic, filtra ottimismo dalle parti della Continassa. Temi più discussi: Vlahovic ko, testa bassa dopo il riscaldamento: cos'è successo in Juve-Genoa; Juve-Genoa, nuovo fastidio nel riscaldamento per Vlahovic: rientra negli spogliatoi; Juventus | Vlahovic si ferma ancora: stop di tre settimane, Perin ok; Juve, Vlahovic si ferma ancora: infortunio nel riscaldamento per Dusan, ma il rinnovo si avvicina. Vlahovic ha già saltato 25 partite su 43 con la Juventus. Ora un nuovo infortunioC'è un dato che preoccupa e non poco la Juventus e che verosimilmente inciderà sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Dusan. tuttomercatoweb.com Vlahovic si ferma ancora dopo Juventus-Genoa: nuovo infortunio muscolare per il centravanti serboDusan Vlahovic si è fermato ancora dopo Juventus-Genoa: gli esami al J Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo ... fanpage.it Vlahovic si ferma di nuovo! Stamattina ha fatto gli esami al J Medical, l'entità dello stop e i tempi di recupero #Fantacalcio x.com Vlahovic si ferma di nuovo! Stamattina ha fatto gli esami al J Medical, l'entità dello stop e i tempi di recupero - facebook.com facebook