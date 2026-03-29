Mercato Juventus | senza Champions può tornare di moda lui a centrocampo

Nel mercato della Juventus, si parla di un centrocampista che potrebbe tornare in voga in assenza di qualificazione alla Champions League. Il giocatore era già stato cercato nelle sessioni di mercato precedenti e ora si valuta una possibile ripresa dell'interesse. La società bianconera sta considerando questa opzione in vista delle prossime trattative.

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