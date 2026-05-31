Lettera al Ministro per mancata Mobilità Il merito non sia solo uno slogan

Una lettera è stata inviata al Ministro dell’Istruzione e del Merito, firmata da Laura Monti, in cui si denuncia la mancata attuazione di misure per la mobilità degli insegnanti. La lettera esprime insoddisfazione riguardo alle politiche adottate e critica il fatto che il concetto di “merito” venga spesso usato come slogan senza conseguenze pratiche. La comunicazione si conclude con un appello a rivedere le decisioni prese.

Inviata da Laura Monti -Al Signor Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara. Gentile Ministro, Le scrivo mossa da un profondo senso di ingiustizia e amarezza. Mi trovo oggi, alla quasi soglia dei 50 anni, a dover fare i conti con un sistema che sembra ignorare totalmente la dignità professionale e il valore umano del nostro lavoro. Nella mia carriera ho sempre operato con profondo amore e dedizione, considerando l’insegnamento non come una semplice professione, ma come una missione. Questo impegno è stato costantemente ripagato dalla profonda gratitudine dei bambini e dei genitori, che in me hanno sempre trovato un punto di riferimento solido e appassionato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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