Il Papa ha espresso nuovamente il suo desiderio di vedere la pace come un obiettivo reale, sottolineando che non può essere basata su minacce o armi. In Camerun, ha fatto un appello per il dialogo e la fine dei conflitti, invitando a dire basta alla violenza e alla guerra. Il suo intervento si inserisce in un contesto internazionale in cui la ricerca di un cessate il fuoco si fa sempre più urgente.

In Camerun come servitore del dialogo e della pace, di cui il mondo ha sete. Un nuovo appello per dire basta alla follia della guerra. È iniziata mercoledì la seconda tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa. Lasciata l'Algeria, il Pontefice è volato in Camerun ed è arrivato nella capitale Yaoundé, dove ha incontrato le autorità, la società civile e il corpo diplomatico del Paese. Nel suo discorso, Prevost ha affermato: "Vengo tra voi come pastore e come servitore del dialogo, della fraternità e della pace. La mia visita esprime l'affetto del successore di Pietro per tutti i camerunesi, nonché il desiderio di incoraggiare ciascuno a proseguire, con entusiasmo e perseveranza, nella costruzione del bene comune".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Papa: "La pace non è uno slogan, non sia fondata su minacce e armi"

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Seconda tappa del viaggio del Papa in Africa, visita del Camerun. Leone XIV incontra Biya, uno dei capi di Stato più longevi al mondo. Era stato lui ad accogliere sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI #ANSA ansa.it/sito/notizie/p… x.com