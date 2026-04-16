Il Papa ha incontrato i fedeli a Yaoundé nel suo primo discorso in Camerun, sottolineando che la pace non deve essere solo uno slogan. Ha invitato a respingere la logica della violenza e delle armi, promuovendo invece una pace basata sull’amore e sulla giustizia. Le sue parole si sono rivolte alla volontà di lasciare da parte le minacce e i conflitti armati, puntando a un percorso di dialogo e comprensione.

YAOUNDÉ – Il Papa richiama, nel suo primo discorso in Camerun, la necessità di “rifiutare la logica della violenza e della guerra, per abbracciare una pace fondata sull’amore e sulla giustizia. Una pace che sia disarmata, cioè non fondata sulla paura, sulla minaccia o sugli armamenti; e disarmante, perché capace di risolvere i conflitti, di aprire i cuori e di generare fiducia, empatia e speranza”. Per Leone XIV “la pace non può essere ridotta a slogan: va incarnata in uno stile, personale e istituzionale, che ripudi ogni forma di violenza”. Il Papa invita le persone che governano a perseguire sempre il bene comune. “Servire il proprio Paese...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Papa Leone XIV: “La pace non è uno slogan, non sia fondata su minacce e armi”

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